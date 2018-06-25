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Fallout 76 haritası Virginia için fragman
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Fallout 76 haritası Virginia için fragman

E3 2018 fuarında tanıtılan Fallout 76, seriyi ilk defa online ortama taşıyacak. Oyunun geçeceği harita için bir video yayınlandı.

Bethesda Softworks'un E3 2018 fuarında tanıttığı Fallout 76, seriyi ilk defa tek kişilik maceradan çok oyunculu ortama koyuyor.

Haritada bulunacak bütün insanların gerçek oyuncuların olacağı Fallout 76 için ‘Batı Virginia'ya Hoş Geldiniz' başlılıklı bir video yayınlandı.

Oyunun tanıtımında Bethesta, "Hayatta kalmak için diğerleriyle iş birliği yap veya tek başına savaş. Efsanevi Fallout evreninin bugüne kadarki en geniş ve dinamik dünyasını nükleer yok oluş tehdidi altında deneyimle." ifadelerini kullandı.

Islah Günü 2102. Bombaların patlamasından 25 yıl sonra, sen ve yoldaşların, ülkenin en iyi ve zekileri arasından seçilmiş öncüler olarak, taş üstünde taş kalmamış Amerika'da sahaya çıkıyorsunuz. İster tek başına ister diğerleriyle birlikte, muazzam tehditlerle dolu bu dünyada maceraya atıl, avlan, inşa et, ve galip gel.

Fallout 76, 14 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak. Oyunun yayınlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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