Fallout 76'da Sony çapraz platform istemiyor

Geçtiğimiz zamanlarda yapımcı firmalar oyunları için Cross-platform desteğini sunması için Sony'nın kapısını çalmıştı. Hatta Microsoft bile bu duruma sıcak baktığını belirterek, Xbox One ve PlayStation 4 arasında çapraz platform çalışmaları sürdürdüğünü ancak Sony'den gerekli geri dönüşü alamadıklarını söylemişti.

Görünen o ki Sony'nin inadı hayla devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda duyurulan tamamıyla online olacak olan Fallout 76, PlayStation 4'te çapraz platform desteği sunamayacak. Konuyle ilgili oyunun yönetmeninin yaptığı açıklamada, Sony'nin onlara gerektiği kadar yardımcı olmadığını söyledi.

Sony'nin cross-platform isteksizliğine endüstrinin birçok tarafından tepkiler gelmekte. Bunlardan sonuncusu da Bethesda oldu. Fallout ve The Elder Scrolls serilerinin yönetmeni Todd Howard, Gamestar.de'ye verdiği röportajda, tamamı ile online olacak Fallout 76'da cross-platform özelliğinin olmasını istediğini ama şimdilik bunun Sony nedeniyle mümkün olmadığını söyledi, “Bunu yapmak isteriz ama şimdilik imkansız gözüküyor. Sony, onlardan istediğimiz kadar yardımcı değil.”

Sony'nin konsol sektöründe market lideri olduğunu düşündüğümüzde, rakiplerinin ‘seviyesine inmeme' politikası şirketin kendisi için hiç de mantıksız değil.. Fakat hem Fortnite olayları, hem de Todd Howard gibi endüstri veteranlarının eleştirileri sonunda Sony yakın zamanda bu politikasında bir değişim yapma ihtiyacı duyacaktır.