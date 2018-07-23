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-
23.07.2018 23:59
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Editör:
Özgür ÖZ
Fallout 76 Betası ne zaman düzenlenecek
Bethesda tarafından geliştirilen online odaklı Falloit 76'nım beta testi tarihi açıklandı.
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