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Fallout 76 Betası ne zaman düzenlenecek
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Fallout 76 Betası ne zaman düzenlenecek

Bethesda tarafından geliştirilen online odaklı Falloit 76'nım beta testi tarihi açıklandı.

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