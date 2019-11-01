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Falcao'nun süper villası gündemde
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Falcao'nun süper villası gündemde

Galatasaray'ın Monaco'dan aldığı yıldız oyuncu Falcao'nun ailesiyle yaşadığı süper villanın aylık kirası dudak uçuklattı.

Galatasaray'ın Monaco'dan aldığı yıldız oyuncu Falcao'nun ailesiyle yaşadığı süper villanın aylık kirası dudak uçuklattı.

Sarı Kırmızılı takımın olay ismi Falcao, yeni evine yerleşti. Kolombiyalı yıldız, eşi Lorelei Taron'un isteğiyle Kemer Country'de tamamı ahşap bir villa kiraladı. Ünlü futbolcu, aylık kirası 30 bin TL olan evini de 500 bin TL'ye dekore ettirdi.

VİLLAYI YENİLETTİ

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun aslan yuvası ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 5 milyon euroyu cebine koyacak futbolcu, aldığı 2 milyon euroluk peşin ücretle ilk iş kendisine Kemer Country'den kütük bir villa kiraladı. Ayda 300 bin euro maaş verilen Falcao, ailesiyle yaşayacağı 5 odalı villayı baştan aşağıya yeniletti.

KİRASI 30 BİN TL

Şarkıcı eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla yeni evine yerleşen futbolcu, dekorasyonu yakın dostu mimar Şafak Çak'a emanet etti. Falcao, baştan aşağıya yaklaşık 500 bin TL'ye yenilettiği tamamı ahşap villanın kirası için de aylık 30 bin TL ödeyecek.


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