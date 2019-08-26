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Falcao'nun eşi heyecanlandırdı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Falcao'nun eşi heyecanlandırdı

Falcao'nun eşi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Taron'un Galatasaraylı bir taraftarın fotoğrafına yaptığı yoruma verdiği cevap heyecan yarattı.

Falcao'nun eşi Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Taron'un Galatasaraylı bir taraftarın fotoğrafına yaptığı yoruma verdiği cevap heyecan yarattı.

Galatasaray'ın transfer etmek için uzun süredir uğraştığı Falcao transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor. Falcao'nun eşi Lorelei Taron ise paylaştığı fotoğrafa bir Galatasaray taraftarından gelen 'Come to Galatasaray' yorumuna kalpli göz ve beğeni emojisi ile cevap verdi.

Fotoğrafa 'Come to Galatasaray' yazan taraftarın paylaşımınaise 2 binden fazla beğeni geldi.


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