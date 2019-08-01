Falcao'nun eşi Galatasaraylıları heyecanlandırdı

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Lorelei Taron, Galatasaraylı taraftarların "Come to Galatasaray" çağrısına ilgi gösterdi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, instagram'daki 'beğeni'leriyle sarı kırmızılı taraftarları heyecalandırdı.

Lorelei Taron, Galatasaraylı taraftarların kendisine yaptığı yorumları beğendi. Taron'un bu beğenileri Galatasaraylı taraftarlarca sosyal medyada paylaşıldı.

İşte Lorelei Taron'un yaptığı beğeniler: