Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray taraftarları büyük bir merakla Falcao'yu bekliyor. Falcao ne zaman Galatasaray'a gelecek? Falcao KAP ne zaman açıklanacak?

Sosyal medyada sarı kırmızılı takımın taraftarları Falcao başlıkları altında toplanıyor. İşte Falcao ne zaman gelecek? KAP açıklaması geldi mi? Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, yeni transferleri Benjamin Lecomte, Ruben Aguilar, Henry Onyekuru, Islam Slimani ve Wissam Ben Yedder için düzenlenen imza töreninde Galatasaray'ın uzun bir süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao'yla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Radamel Falcao García Zárate, Kolombiyalı futbolcudur. Şu anda Ligue 1 ekibi AS Monaco forması giymektedir. Kolombiya millî futbol takımının da önemli oyuncularından biridir. Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır.

Galatasaray süper yıldızına kavuşuyor! İşte Falcao'nun geliş saati

Galatasaraylı taraftarların gözbebeği Kolombiyalı futbolcuyla çok önceden anlaşan sarı-kırmızılar, Monaco Kulübü ile de tüm pürüzleri giderdi. Galatasaray'ın gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Falcao'nun transferinin bitmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.