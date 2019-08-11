Falcao için forma sarışı rekoru

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, yeni transferi Falcao'nun parasını forma satışlarından çıkarmayı umuyor.

Galatasaray'da artık Radamel Falcao transferi için geri sayıma geçilirken taraftarlar resmi açıklamanın yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncunun 6.5 milyon euroyu bulan yıllık ücretinin 1.5 milyon eurosunu sponsor desteğiyle karşılarken, kalan bölümünü de forma satışından çıkarmaya hazırlanıyor.

Rekor sayıda satış rakamlarına ulaşmayı planlayan yönetimin hedefinde 500 bin forma var. Taraftarlar daha şimdiden yeni sezon formaları alarak arkasına 9 numara ve Falcao ismini yazdırmaya başladı bile. Ayrıca hem Galatasaray camiasının önde gelen isimleri hem de birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından on binlerce hediye formanın sözünü şimdiden vermiş durumda.

Galatasaray'ın yeni sezon formaları 250 TL'ye satılıyor. Çeşitli gider kalemleri düşüldüğünde, kulübün bir formadan elde ettiği gelir ortalama 70-75 TL civarında oluyor. Bu da 500 bin forma satılması halinde 35 milyon TL, yani 6 milyon euroya yakın bir gelir elde edilmesi demek. Böylece Falcao'nun hem yıllık maaşı hem de kontratına eklenecek başarı bonusları, sadece forma satışıyla karşılanabiliyor. İşte bu nedenle yönetim, camiadaki havayı en üst düzeyde tutabilmek adına görkemli bir imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.