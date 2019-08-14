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Falcao için 4 milyon euro
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Falcao için 4 milyon euro

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatsaray'ın Falcao transferi için orge Mendes'e 4 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatsaray'ın Falcao transferi için orge Mendes'e 4 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray'da transferi yılan hikâyesine dönen Radamel Falcao, artık sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirmeye hazırlanıyor. Günler öncesinden sosyal medyada ateşi yakan Kolombiyalı yıldız, kulübü Monaco'dan onay çıkar çıkmaz İstanbul'a doğru yola çıkacak. Türkiye gazetesinin haberine göre Galatasaraylı yöneticiler de bu uçuşun yarın gerçekleşeceğini umuyor. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut'a güvenerek İstanbul'a dönen İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao için hazırlıkları yaptırmaya başladı.

Teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı taraftarlar ise Radamel Falcao'nun Denizlispor maçına yetişip yetişmeyeceğini merak ediyor. Kolombiyalı yıldız Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacak Galatasaray'ın maç kadrosuna perşembe imzayı atarsa yetiştirilebilir. Hem teknik heyet hem de yöneticiler bu ihtimali de düşünürken, yıllar önce Didier Drogba'nın Akhisar maçı hatırlatılıyor. Fildişili oyuncu da imzası daha kurumadan maça çıkmıştı.

Galatasaray yönetimi, Falcao transferinin başrol oyuncusu menajer Jorge Mendes'e de adeta servet ödeyecek. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Mendes'e 4 milyon euro menajerlik ücreti ödeyeceği belirtildi.


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