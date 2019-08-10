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Falcao Galatasaray'da! Falcao kimdir?
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Falcao Galatasaray'da! Falcao kimdir?

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da Falcao'nun açıklamaları sarı kırmızılı taraftarları coşturdu.

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da Falcao'nun açıklamaları sarı kırmızılı taraftarları coşturdu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Falcao transferini tamamlamak için Monaco'ya gitmesi sonrası yıldız oyuncu, Kolombiya basınına bomba açıklamalarda bulundu. Falcao, sarı kırmızılı takıma gitmek istediğini belirtti.

"Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur. Durumu değerlendiriyorum, umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor.

İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa'da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum."


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