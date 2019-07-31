Falcao Galatasaray'a ne zaman geliyor? İşte maliyeti

Galatasaray'da Falcao'nun maliyeti belli olmaya başladı. Falcao'nun Galatasaray'dan 6 milyon Euro + bonuslar alacağı belirtildi.

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar şimdiden Falcao transferi için geri sayıma başladı. Monaco'dan yıllık 13 milyon Euro alan Falcao'nun Galatasaray ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Hemen harekete geçen Galatasaray yönetiminin yıldız oyuncuya senelik olarak 6 milyon Euro ödeyeceği ve bu paranın büyük kısmının ise sponsorlar tarafından karşılanacağı ifade edildi. Falcao'nun ayrıca Falcao, lig ve UEFA organizasyonlarında toplam 20 gole ulaştığı takdirde de 1 milyon Euro daha bonus alacağı belirtildi.