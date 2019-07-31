Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Falcao Galatasaray'a ne zaman geliyor? İşte maliyeti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Falcao Galatasaray'a ne zaman geliyor? İşte maliyeti

Galatasaray'da Falcao'nun maliyeti belli olmaya başladı. Falcao'nun Galatasaray'dan 6 milyon Euro + bonuslar alacağı belirtildi.

Galatasaray'da Falcao'nun maliyeti belli olmaya başladı. Falcao'nun Galatasaray'dan 6 milyon Euro + bonuslar alacağı belirtildi.

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar şimdiden Falcao transferi için geri sayıma başladı. Monaco'dan yıllık 13 milyon Euro alan Falcao'nun Galatasaray ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Hemen harekete geçen Galatasaray yönetiminin yıldız oyuncuya senelik olarak 6 milyon Euro ödeyeceği ve bu paranın büyük kısmının ise sponsorlar tarafından karşılanacağı ifade edildi. Falcao'nun ayrıca Falcao, lig ve UEFA organizasyonlarında toplam 20 gole ulaştığı takdirde de 1 milyon Euro daha bonus alacağı belirtildi.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erkenci Kuş 51. bölüm ile final mi yapıyor?
Falcao Galatasaray'a ne zaman geliyor? İşte maliyeti
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Ege Denizi'nde 4,6 şiddetinde deprem!
Max Kruse özür diledi!
Bayern'den Fenerbahçe'ye yarım düzine gol: 6-1
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Yurtdışı SSK emekliliğinde kanun boşluğundan yararlanın!
CHP'den ihraç edilen milletvekilinden yeni parti!
-
Çok Okunanlar
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
İşsizlik Gitgide Artıyor !
İşsizlik Gitgide Artıyor !
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Erkenci Kuş 51. bölüm ile final mi yapıyor?
Erkenci Kuş 51. bölüm ile final mi yapıyor?
Falcao Galatasaray'a ne zaman geliyor? İşte maliyeti
Falcao Galatasaray'a ne zaman geliyor? İşte maliyeti
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Ege Denizi'nde 4,6 şiddetinde deprem!
Ege Denizi'nde 4,6 şiddetinde deprem!
Max Kruse özür diledi!
Max Kruse özür diledi!
Bayern'den Fenerbahçe'ye yarım düzine gol: 6-1
Bayern'den Fenerbahçe'ye yarım düzine gol: 6-1
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Yurtdışı SSK emekliliğinde kanun boşluğundan yararlanın!
Yurtdışı SSK emekliliğinde kanun boşluğundan yararlanın!
CHP'den ihraç edilen milletvekilinden yeni parti!
CHP'den ihraç edilen milletvekilinden yeni parti!
PlayStation 5'in fiyatı sızdırıldı!
PlayStation 5'in fiyatı sızdırıldı!
Erkenci Kuş 50.Bölüm izle Full Tek Parça Star TV
Erkenci Kuş 50.Bölüm izle Full Tek Parça Star TV
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji