Falcao'dan Galatasaray formalı poz

Falcao sonunda Galatasaray forması ile poz verdi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte oyuncunun yakın zamanda İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı kırmızılı formayla ilk pozunu verdi. Menajer Ahmet Bulut ile birlikte Monaco'ya giden ve transfer için büyük çaba harcayan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından üst üste Falcao paylaşımlarında bulundu.

İlk olarak Radamel Falcao'nun ailesiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Geliyoruz" yazdı. Albayrak daha sonra Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'un sarı kırmızlı formalı fotoğrafını paylaştı. Bu iki paylaşım da binlerce beğeni aldı.