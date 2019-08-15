Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber geldi. Kolombiyalı yıldızın takımı ile 1 yıl daha sözleşme uzatmak istediği kaydedildi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın fotoğraf çektirdiği, formasının satışa çıktığı Falcao için kötü haber geldi. Cuma akşamı Süper Lig'in başlayacak olmasına rağmen Galatasaray henüz golcü transferini bitiremedi. Aylardır peşinde olduğu Falcao ile Galatasaray 2. Başkanı fotoğraf çektirdi ancak imza gelmedi. Fransız basını Galatasaray tarafını yıkan haberi dün gece yayımladı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Monaco, Galatasaray'ın gündemindeki Radamel Falcao ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Haberde, Monaco ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Falcao'nun daha uzun bir sözleşme istediği ve Galatasaray'ın teklifinin 3 yıllık olduğunun da altı çizildi.

Yine habere göre Falcao, Galatasaray ile anlaşmaya yakın olmasına rağmen Monaco'nun da teklifini dinleyip kararını bundan sonra verecek.