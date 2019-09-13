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Falcao'dan çılgın gelir
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Falcao'dan çılgın gelir

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da yeni transfer Falcao eğer Kasımpaşa maçında 11'de başlar ve sarı kırmızılılar maçı kazanırsa 120 bin Euro ek gelir elde edecek.

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da yeni transfer Falcao eğer Kasımpaşa maçında 11'de başlar ve sarı kırmızılılar maçı kazanırsa 120 bin Euro ek gelir elde edecek.

Yapılan transferler, verilen cezalar derken 15 günlük milli arada gündemden hiç düşmeyen Galatasaray, Süper Lig'e geri dönüyor. Rakip, 37 maç önce sarı-kırmızılıları yuvasında yıkan son ekip olan Kasımpaşa...

Transferin son gününde Falcao, Lemina, Andone ve Taylan Antalyalı'yı getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, yeni yıldızlarıyla gövde gösterisi yapmak istiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftada 4 puanla 9. basamakta yer alırken, rakip Kasımpaşa ise 2 yenilgi 1 beraberlikle 16. sırada kaldı. Lacivert-beyazlı ekibin ligdeki son 10 maçında galibiyet alamaması dikkat çekiyor.


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