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Falcao'dan aile açıklaması!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Falcao'dan aile açıklaması!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yakın takibinde olan Falcao'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın yakın takibinde olan Falcao'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao, Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu.

Kolombiya'ya geri dönüp dönmeyeceği sorulan Kolombiyalı oyuncu, ailesini düşünmesi gerektiğini kaydederken, "Ben her zaman bir Millonarios taraftarıyım, Arjantin'den ayrılmadan önce de Millonarios'a transfer olmaya yakındım. Ancak karar sadece benim hayatımla ilgili değil. Sadece Falcao olarak kendimi düşünemem, aynı zamanda hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor" ifadelerini kullandı. 3 kız babası olan Radamel Falcao, Ocak 2019'da babasını kaybetmişti.


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