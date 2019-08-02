Falcao'da üzen gelişme

Süper Lig takımlarından Galatasaray'a Falcao'dan kötü bir haber geldi. Falcao için hem ülkesi Kolombiya hem de İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Fransız basınından L'Equipe'nin iddiasına göre Falcao'nun Galatasaray'a çok yakın olduğu belirtilirken bu kez de Marca Kolombiya ve Sky Sport Italia, yıldız golcünün Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi. Marca Claro'nun haberine göre Falcao ailesini düşündüğü ve hem dil hem de kültürel olarak bu kadar köklü bir değişiklik yapmak istemediği için Galatasaray'ın teklifini reddettiği" belirtildi.

Sky Italia'dan Fabrizio Romano ise Falcao'nun Galatasaray ile anlaşmaya varmadığını ve Kolombiyalı golcünün yarım sezon daha Monaco'da kalarak devre arasında da Çin'e gitmek istediği kaydedildi.