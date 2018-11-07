FAİZ HARAMDIR

Çocukluğumuzdan beri de duyduğumuz bildiğimiz bu yöndedir. Faiz haramdır. Lakin bu işin detaylarına indiğiniz zaman yediğimiz her lokmanın içinde faiz olduğunu görürsünüz. Benim rahmetli annem hacıydı, almış olduğu dul-yetim maaşını faizi olduğu için asla bankaya yatırmazdı.

Bir gün annemi önüme alıp dedim ki; Anne bak maaşını devlet sana banka aracılığı ile ödüyor, zaten haliyle bankalar bu faiz çarkının içinde, illaki senin aldığın maaş da bu işe bulaşmış oluyor. Bilir misin ki devlet elindeki tek kuruşu açıkta tutmaz ya gecelik repodadır, ya da fonlardadır, yani faizdedir.

Sen maaşını alınca paranı vadesiz mevduatta tut, vadesiz mevduata zaten bankalar faiz vermiyor. Sonunda ikna ettim de harcayacağı kadar parayı çekip üç aylık maaşını hesabında vadesiz ve de faizsiz olarak tutmaya başlamıştı.

Ben teolog değilim bu konuda yorum yapma yetkiyi de kendimde görmüyorum ama cahiliye devrinde şimdilerde olduğu gibi gözü aç insanlar fakir fukara darda kalmış insanlara yüksek getirilerle borç verip vadesinde borcunu ödenmeyince insanların yurdunu yuvasını dağıtıyorlarmış. Günümüzde IMF'in nasıl kredi verip karşılığında neler istediğini, vadesinde ödenmezse nasıl cezalar uyguladığını ancak borç alan ülkeler bilir.

İşte benim anladığım haram olan faiz budur. Yoksa bugün ticaretin ekonominin omurgasını teşkil eden banka faizleri haram değildir. Bir an bankaları devre dışı bırakın nerdeyse dünyada ticaret durur. Tabii bankaların işlettikleri mevduatlara verdikleri ve kredilerden aldıkları faiz de akli olmalıdır. Erdoğan çoğu kez bunu vurguladı. Bugün ticarette kâr payı en fazla %25 dir. Ticaret erbabı sanayici veya yatırımcı %40 faizle banka kredisi kullanırsa ancak gayrimeşru işler yaparsa ayakta kalır yoksa batar.

Bir de dindar, inançlı insanların faiz almamak için döviz üzerinden borç verdiklerini çok gördüm hatta yaşadım. 28 Şubat kararları ile birlikte aldığım dövizi üç ay sonra Türk Lirası olarak on katını ödedim. Bu faiz değil de nedir. Bunu tersi de oldu tabii; Aynı dönemde bankalardan döviz olarak kredi çekenler – şu anda olduğu gibi- dövizi liraya çevirmeyip üç ay sonra bankaya bozdurmaya gittiğinde neredeyse iki üç katı kazanç sağladı.

Bu tip olaylarda bağlayıcı bir yasa olmayıp tamamen beşeri vicdan ve ahlak hükümleri geçerlidir. Daha çok ekonominin türbülansa girdiği dönemlerde savaş zamanlarında insanların bu zafiyetleri para hırsları ortaya çıkar. Düzgün istikrarlı ekonomilerde vurgunculuk işleri oldukça nadir görülür. Yine de faiz konusu Din Şurasında ele alınıp laf oyunları yapılmadan haram olan faizin ne olduğu tanımı getirilse mütedeyyin insanlar eminim tatmin olur.

Sağlıkla kalın, Hoşça kalın…..