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Fahriye Evcen sonunda görüntülendi
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Fahriye Evcen sonunda görüntülendi

Geçtiğimiz aylar içerisinde doğum yapan Fahriye Evcen, tatil dönüşü havalimanında fazla kiloları ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylar içerisinde doğum yapan Fahriye Evcen, tatil dönüşü havalimanında fazla kiloları ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti havalimanında görüntülendi. Evcen'in kilolu hali ise sevenlerinin gözünden kaçmadı.

Fahriye Evcen'in kilolu fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düşerken takipçileri de konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı takipçileri Evcen'in kilolu halini eleştirirken bazı takipçileri ise Evcen'in fotoğrafını beğendi. Konuyla ilgili yorum yapan Evcen'in bir takipçisi, "Annelik çok yakışmış kiloları kafana hiç takma." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "İlk defa aldığı kiloları veremeyen bir ünlü görüyorum." yorumunu yaptı.

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına aldı. Karan'ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.


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