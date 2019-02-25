Fahrettin Koca'dan küskün seçmene çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kırgın seçmenlere çağrıda bulunarak böyle küskünlükleri artık bir kenara atmalarını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde seçmenlere çağrıda bulundu.

Sandıklara Gitmeliyiz

Fahrettin Koca, "Bu süreç içerisinde meclis üyeliği ve benzeri yaklaşımlarla bazılarının küstüklerini görüyoruz. Büyük resme bakarak bugün için bu kırgınlıkları bir kenara atarak sandıklara gideceklerini biliyoruz. Oyumuzu kutsal bilmeli ve sorumluluğumuzun gereğini mutlaka yapmalıyız." dedi.

Fahrettin Koca, bugün bir dizi ziyaret ve açılış törenine katılmak adına memleketi olan Konya'daydı. Bakan Koca ilk olarak baba ocağı Kulu ilçesini ziyaret ettikten sonra 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine de dikkat çekmeden geçemedi.