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Faciadan dönülen uçak, kültür merkezine dönüştürülecek
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Faciadan dönülen uçak, kültür merkezine dönüştürülecek

Bir süre evvel Trabzon havalimanına inişe geçtiği anda pisten çıkıp uçurumdan aşağı yuvarlanan ve çamurların etkisiyle denize düşmekten son anda kurtulan Pegasus Hava Yollarına ait uçak, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması isteniyor.

Bir süre evvel Trabzon havalimanına inişe geçtiği anda pisten çıkıp uçurumdan aşağı yuvarlanan ve çamurların etkisiyle denize düşmekten son anda kurtulan Pegasus Hava Yollarına ait uçak, sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılması isteniyor.

BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirileceği belirtilen proje için Pegasus yetkilileri ile temasa geçildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 13 Ocak'ta Trabzon Havaalanına indikten sonra pistten kayarak, denize 25 metre kala çamurlara saplanıp yamaca takılan uçağı istediklerini söyledi.

Bu amaçla Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile görüştüklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, uçağı kültürel ve sosyal faaliyetlerde kullanacaklarını açıkladı.

UÇAK PERT OLDU UÇAMAYACAK

Ankara - Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı Zeynep adlı uçak, Trabzon havaalanına iniş yaptığı sırada motorlarından birisinin kendiliğinden hızlanması yüzünden deniz tarafına doğru sürüklenmiş ve yamaçtan aşağı kaymıştı.

162 yolcusu ve 6 kişilik mürettabatından hiç kimse burnu bile kanamadan uçaktan sağ salim kurtulmuşlardı.

Sürüklendiği yerden 5 gün sonra çıkartılan uçağın artık bundan sonra uçamayacak hale geldiği konusunda bilgilere ulaşıldığını ifade eden Belediye Başkanı Gümrükçü, uçağın bu aşamadan sonra Trabzon'da muhafaza etmek istediklerini ve kültürel etkinliklere ev sahibi yapabileceğini söyledi.  

PEGASUS'DAN HABER BEKLİYORLAR

Bu amaçla Pegasus yöneticilerine görüşlerini ve taleplerini ilettiğini ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu “ Pegasus yöneticilerinin konuya sıcak yaklaştıklarını ve bu durumu görüşerek daha sonra kendilerine bilgi vereceklerini kaydetti.


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