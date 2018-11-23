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Facebook'ta engellenince kapısına bıçakla dayandı
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Facebook'ta engellenince kapısına bıçakla dayandı

Lefkoşe'de Metin Gül isimli saldırgan, kız arkadaşı tarafından Facebook'tan engellenince ekmek bıçağıyla ev bastı. Gözaltına alınan Metin Gül, 'Yaptıklarımdan pişmanım' dedi.

Kız arkadaşının sosyal medyada kendisini engellediğini öğrenen Metin Gül isimli şahıs, öfkeden deliye döndü. Ekmek bıçağını alarak kız arkadaşının misafir olduğu evin kapısına dayanan Gül, genç kızı ölümle tehdit etti. Kız arkadaşını, "Facebook'tan engellemeyi kaldırmazsan seni öldürürüm, öldüreyim mi seni?" diyerek tehdit eden saldırgan polis tarafından gözaltına alınınca pişman olduğunu söyledi.

Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti. Lefkoşe'ye bağlı Alaköy'de yaşayan Metin Gül, sosyal medyada başkalarıyla konuştuğunu düşündüğü kız arkadaşıyla tartıştı. Tartışma üzerine kız arkadaşı tarafından engellenen Metin Gül, sinirlerine hakim olamayarak, kız arkadaşının bulunduğu evi bastı. M.U.'nun boğazına bıçağı dayayan saldırgan, genç kızı ölümle tehdit etti.

YAKALANINCA ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardında H.U. polise şikayetçi oldu. Gül, gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, mahkemeye, Metin Gül'ün KKTC'de kaçak olarak bulunduğunu, serbest kalması halinde kıskançlık nedeniyle kız arkadaşını öldürme olasılığı olduğunu bildirdi. Mahkeme de ifadesinde "Yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum" diyen Gül'ü tutukladı.


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