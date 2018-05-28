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F-35 uçakların teslimatını İsrail engelliyormuş
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

F-35 uçakların teslimatını İsrail engelliyormuş

F-35 projesinin ana aktörlerinden biri olmasına ve parasını vermesine rağmen Türkiye’nin elde edemediği F-35 jet savaş uçaklarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail gazetesi Haaretz, İsrail’in ABD’yi, “F-35’lerin teslimatı konusunda endişeliyiz” diyerek uyardığını ve F-35’lerin kapasitesini yükseltecek yazılım ve teknolojinin verilmemesi için çağrıda bulunduğunu yazdı.

F-35 projesinin ana aktörlerinden biri olmasına ve parasını vermesine rağmen Türkiye'nin elde edemediği F-35 jet savaş uçaklarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail gazetesi Haaretz, İsrail'in ABD'yi, “F-35'lerin teslimatı konusunda endişeliyiz” diyerek uyardığını ve F-35'lerin kapasitesini yükseltecek yazılım ve teknolojinin verilmemesi için çağrıda bulunduğunu yazdı.

İSRAİL GAZETESİ YAZDI

İsrail'in çok okunan gazetesi, Türkiye'nin F-35'leri ile ilgili ilginç detaylara sahip olan bir habere imza attı. Haaretz, İsrailli yetkililerin ABD'li yetkililerle görüştüğü ve bu görüşmede Türkiye'ye verilmesi planlanan F-35'lerin olduğunu yazdı.

İSRAİL BÖLGEDE TEK OLMAK İSTİYOR

Gazete, İsrailli yetkililerin F-35 teslimatı hakkında endişeli olduğunu ve ABD ile görüşmelerde bulunduğunu yazdı. Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli savunma bakanlığı yetkilisi, “İsrail Ortadoğu'da F-35 sahibi tek ülke olmak istiyor. Aksi takdirde askeri silahın detayları ve özelliklerinin komşu ülkelere sızmasından endişe ediyoruz” ifadesini kullandı.

ABD'YE BASKI YAPIYOR

İsrailli ve ABD'li yetkililerin Amerika tarafından geliştirilen yazılımın Türkiye'ye verilip verilmemesi konusun da gündeme geldiği ifade edilirken bu yazılım, F-35'in kapasitesini yükseltmeye yaradığı belirtildi. Haaretz'e konuşan ABD'li kaynaklar, F-35 anlaşmasında bu konuların hala müzakerenin bir parçası olduğunu dile getirdi.


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