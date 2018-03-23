F-16 askeri uçak düştü; pilot şehit oldu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana F-16 tipi savaş uçağı düştü. Şiddetli bir patlamanın ardından alevlerin yükseldiği olay yerine giden arama-kurtarma ve sağlık ekibi bir pilotun naaşına ulaştı. Şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un Samsun'daki baba ocağına acı haberi ulaştı.

AKŞAM SAATLERİNDE KIRIMA UĞRADI

THK'ne ait eğitim amaçlı F-16 savaş uçağı düştü. Şiddetli bir patlamanın ardından alevlerin yükseldiği olay yerine giden arama-kurtarma ve sağlık ekibi bir pilotun naaşına ulaştı.

OVAÖREN KÖYÜ YAKINLARINDA DÜŞTÜ

Saat 18.30'da havalanan F-16 Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık bir alanda kaza kırıma uğradı. Havada ikmal görevi için kalktığı sanılan uçağın düşmesi sırasında şiddetli bir patlama oldu ve ardından bölgeden alevler yükseldi.

ŞİDDETLİ PATLAMA DUYULDU

Çevrede bulunan köylüler patlama sesi ve ardından alev topu gördüklerini söylediler. Jandarma ve polise ihbarda bulunan köylülerin ihbarıyla bölgeye arama ve kurtarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ENKAZ ÇEMBERE ALINDI

Kısa sürede uçağın enkazının bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler bir pilotun şehit olduğunu belirledi. 500 metre karelik bir alana yayılan uçağın enkazının bulunduğu bölge jandarma tarafından güvenlik çemberine alındı.

PİLOT OLAY YERİNDE ŞEHİT

Şehit pilotun naaşı ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada uçağın enkazında inceleme yapacak olan kaza-kırım ekibinin Eskişehir'den-Nevşehir'e doğru hareket ettiği belirtildi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Gülşehir ilçesi Ovaören köyü sakinlerinden Serkan Korkusuz, uçağın saat 20.05 sıralarında düştüğünü ve şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktığını söyledi. Korkusuz, uçağın parçalarının geniş bir alama yayıldığını da söyledi.