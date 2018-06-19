Ezhel Sercan İpekçioğlu ilk duruşmada tahliye edildi

Rap müzik dinleyicilerinin yakından tanıdığı Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, karşılarında uyuşturucu maddeye özendirdiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan genç müzisyen bugün çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.

Müzik piyasasında Ezhel ismiyle tanınan Sercan İpekçioğlu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaktı. Sosyal medyada büyük tepki çeken tutuklama kararı sonrası ilk duruşmada beraat eden genç müzisyeni sevenleri yalnız bırakmadı. Anadolu Adliyesi'nde görülen davada, mahkeme koridorlarını dolduran Ezhel'in yakınları tahliye kararının ardından büyük sevinç yaşadı.

İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ

Geçen ay gözaltına alınan Sercan İpekoğlu, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yapılan itiraz üzerine 23 Mayıs tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve çıkartıldığı Anadolu Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu yargılanan ünlü rapçı Ezhel ilk duruşmada beraat etti.

BAŞBAKAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Babala TV'ye konuk olan Başbakan Binali Yıldırım, Ezhel'in tutukluluğuyla ilgili sorulan bir soruya verdiği yanıtla Ezhel'in tutukluluk kararının yanlış olduğunun sinyalini vermişti.