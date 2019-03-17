EYT'lilerden Maltepe'de miting

Emeklilere Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tarafından Maltepe'de miting düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler önce miting alanında toplandı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, gelenler polis arama noktasından geçerek içeriye alındı.

EYT'lilerden Miting

Alanda toplananların bekleyişi devam ederken ilginç pankartlar da gözlerden kaçmadı. Bazı vatandaşlar ‘Reis duy sesimizi' yazılı pankartlar taşırken ara ara sloganlar da atıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT Derneği) miting için alanda yaklaşık olarak 1 milyon kişinin toplanacağını beklemişti.