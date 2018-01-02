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Evinizde 7 bin farklı türde 100 milyonu aşkın bakteri yaşıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Evinizde 7 bin farklı türde 100 milyonu aşkın bakteri yaşıyor

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, dünya genelinde insanların haftada ortalama 3 ile 17 saat arasında yaşam alanlarını temizlemek için harcadığını ortaya koymuş durumda.

Özellikle kimyasal maddeler kullanılarak yapılan temizliğin aslında tam anlamıyla etkili olmadığını vurgulayan uzmanlar, yeni nesil buharlı temizlik teknolojilerinin artık insanlar tarafından daha çok tercih edildiği üzerinde duruyor.

Bilim insanları bir klozet kapağında santimetrekare başına yaklaşık 200 mikroorganizma bulunduğunu kaydederken, bir bilgisayar klavyesinde de santimetreküp başına 13 bin bakteri bulunduğunun altını çiziyor. Hatta ortalama bir evde 7 bin farklı türde 100 milyon bakteri yaşadığını dile getiren uzmanlar, her ne kadar bu rakamların korkutucu olsa da haftanın belli saatlerinde yaşam ortamlarını temizlemeye çalışanların artık yeni nesil temizlik teknolojilerini kullanmalarının neden gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu paylaşıyor.

Artık nemli bir bez ile toz almanın veyahut yalnızca yerleri silmenin etkili olmadığının saptandığı üzerinde duran uzmanlar, kimyasalların da evde bulunan bebek ve çocuklar için risk teşkil ettiğini hatırlatıyor. 

Buharlı temizleme yöntemi, kimyasal maddelere gerek kalmadan temizliğin yanında bakterilerin yüzde 99,99'a varanını ortadan kaldırdığını açıklayan uzmanlar, eski temizlik yöntemlerinin yalnızca gözle görülür temizlik gerçekleştirdiğini ancak yeni yöntemlerin gerçek temizliği gerçekleştirdiğini hatırlatıyor.

Yeni nesil temizleme yöntemi, kimyasal maddelere gerek kalmadan temizliğin yanında bakterilerin yüzde 99,99'a varanını ortadan kaldırdığını ve deterjansız buhar gücüyle çalışan bu temizlik makinelerinin, sahip oldukları üstün teknoloji sayesinde yüksek sıcaklıklarda çalışarak, alanlardaki kiri, bakteriyi ve lekeyi yok ettiğini hatırlatmakta fayda var. 

 

 

 


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