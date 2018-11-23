Evi terk etmek isteyen eşine pompalı tüfekle saldırdı

Hatay Kırıkhan'da önceki akşam tartışmaya başlayan Çetin-Emine D. çiftinin evinde kan döküldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin D. eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Pompalı tüfekle ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil koca gözaltına alındı.

Tartışma büyüyünce Çetin D. evi terk etmeye çalışan eşi Emine D'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti.

EŞİ MORGA KENDİSİ CEZAEVİNE

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emine D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Çetin D. gözaltına alındı.

Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.