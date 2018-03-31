Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı?

Premier Lig'de 31. hafta Everton-Manchester City mücadelesiyle devam ediyor. Temsilcimiz Cenk Tosun, lider City karşısında gol arayacak. Dem mücadele hangi kanalda? Cenk Tosun oynayacak mı?

Temcilsimiz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig lideri Manchester City'i ağırlayacak. 81 puanla ligin zirvesinde yer alan City adım adım şampiyonluğa koşuyor. Ligde 9. sırada yer alan Everton ise kalan haftalarda puan kaybı yaşamadan üst sıraları zorlamayı planlıyor. 

Everton-Manchester City mücadelesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kritik maç hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Cenk Tosun, City karşısında forma giyecek mi? Maça ilişkin tüm sorularınızın yanıtı haberimizde...

Everton, Manchester City'yle evinde oynadığı son dokuz resmi maçın altısını kazandı. Everton'ı ligde dört maçtır mağlup edemeyen City, rakibine karşı beş ya da daha fazla maçlık galibiyet hasretini en son Aralık 1989'da yaşamıştı.

Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Everton Manchester City maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Everton, Ocak 2017'den bu yana Premier Lig'de üst üste üç maç kazanamıyor. Everton, lig tarihinde o haftaya lider giren takımlarla oynadığı 38 maçın sadece üçünü kazanabildi. Everton'ın mağlup ettiği iki takım, o sezon sonunda şampiyon oldu. Bu sezon ligde sadece Everton'ı yenemeyen City, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa lig tarihinde bunu başaran üçüncü takım olacak. Pep Guardiola, Premier Lig'de görev yaptığı 68 maçta 49 galibiyet elde etti. Lig tarihinde 50 galibiyete en hızlı ulaşan menajer Jose Mourinho. Everton, geçen sezon evinde City'yi 4-0 mağlup etmişti. O yenilgi, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerindeki en ağır mağlubiyetti. Wayne Rooney, Premier Lig kariyerinde Manchester City filelerine dokuz gol bıraktı. City'ye tarihte daha fazla gol atan tek isim Alan Shearer. Everton formasıyla çıktığı ilk dört maçta gol atamayan Cenk Tosun, son üç maçında rakip filelere dört gol bırakt. Premier Lig tarihinde hiçbir Türk oyuncu üst üste dört maçta gol atamadı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Altın fiyatlarında yukarıya çıkış sürüyor
Hizbullah İsrail İHA’sını düşürdü
Afrin harekatında 52 asker şehit oldu
Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı?
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
-
Çok Okunanlar
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Komandolar Afrin'e girdi. Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Çanakkale dünya’ya 'Kahramanlık' dersi verdi
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çiftlik bank'ın karşılıksız çekleri piyasayı salladı
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Altın fiyatlarında yukarıya çıkış sürüyor
Altın fiyatlarında yukarıya çıkış sürüyor
Hizbullah İsrail İHA’sını düşürdü
Hizbullah İsrail İHA’sını düşürdü
Afrin harekatında 52 asker şehit oldu
Afrin harekatında 52 asker şehit oldu
Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı?
Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı?
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
İsrail'in Gazze'deki saldırısı sonrası BM devreye giriyor
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
İsrail yine Filistinlilere saldırdı; 15 ölü
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Fransa’ya Yıldırım tepkisi; ABD ile vardiya değişimi
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştıran mail
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Çocuk istismarcılarına hadım cezası kanunlaşıyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
Türkler’in antibiyotik çılgınlığı dünyayı dehşete düşürüyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor
HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık