Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, Cenk Tosun ilk 11'de oynayacak mı?

Temcilsimiz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig lideri Manchester City'i ağırlayacak. 81 puanla ligin zirvesinde yer alan City adım adım şampiyonluğa koşuyor. Ligde 9. sırada yer alan Everton ise kalan haftalarda puan kaybı yaşamadan üst sıraları zorlamayı planlıyor.

Everton-Manchester City mücadelesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kritik maç hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Cenk Tosun, City karşısında forma giyecek mi? Maça ilişkin tüm sorularınızın yanıtı haberimizde...

Everton, Manchester City'yle evinde oynadığı son dokuz resmi maçın altısını kazandı. Everton'ı ligde dört maçtır mağlup edemeyen City, rakibine karşı beş ya da daha fazla maçlık galibiyet hasretini en son Aralık 1989'da yaşamıştı.

Everton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Everton Manchester City maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Everton, Ocak 2017'den bu yana Premier Lig'de üst üste üç maç kazanamıyor. Everton, lig tarihinde o haftaya lider giren takımlarla oynadığı 38 maçın sadece üçünü kazanabildi. Everton'ın mağlup ettiği iki takım, o sezon sonunda şampiyon oldu. Bu sezon ligde sadece Everton'ı yenemeyen City, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa lig tarihinde bunu başaran üçüncü takım olacak. Pep Guardiola, Premier Lig'de görev yaptığı 68 maçta 49 galibiyet elde etti. Lig tarihinde 50 galibiyete en hızlı ulaşan menajer Jose Mourinho. Everton, geçen sezon evinde City'yi 4-0 mağlup etmişti. O yenilgi, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerindeki en ağır mağlubiyetti. Wayne Rooney, Premier Lig kariyerinde Manchester City filelerine dokuz gol bıraktı. City'ye tarihte daha fazla gol atan tek isim Alan Shearer. Everton formasıyla çıktığı ilk dört maçta gol atamayan Cenk Tosun, son üç maçında rakip filelere dört gol bırakt. Premier Lig tarihinde hiçbir Türk oyuncu üst üste dört maçta gol atamadı.