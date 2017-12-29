Everton Cenk Tosun için İstanbul'da

Uzun süredir Cenk Tosun transferini bitirmek için yoğun gayret gösteren Everton, mutlu sona ulaştı. Cenk için 28 milyon Euro öneren Premier Lig temsilcisi, teklifin kabul edilmesi üzerine İstanbul'a geliyor. Bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen Everton'lu yetkililerin Beşiktaş ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek transferi resmen bitirmesi bekleniyor.

Sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalarla Cenk Tosun transferini büyük oranda bitirdiklerini belirten Everton yetkilileri transfer için son detayları Ahmet Nur Çebi ile görüşecek. Cenk'e sunulacak sözleşmenin detayları henüz bilinmezken, Tosun Paşa için 28 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeneceği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor'u 4-1 yendiği mücadelede belki de son kez siyah-beyazlı formayı giyen başarılı oyuncu, maçın ardından sahanın ortasına gelerek tribünlere üçlü çektirdi. Duygusal anların yaşandığı Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlar Cenk Tosun'a büyük ilgi gösterdi.

Allardyce Cenk ile telefonda görüştü

Everton Menajeri Sam Allardyce Cenk ile telefonda görüşürek "Kısa süre içerisinde çok fazla maçımız var. Hemen takıma katılmanı İstiyorum. Sana güveniyorum ve burada başarılı olacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.