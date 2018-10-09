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Evde nargile içen eşine boşanma davası açtı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Evde nargile içen eşine boşanma davası açtı

İstanbul'da 5 yıllık evli çift nargile nedeniyle boşanma aşamasına geldi. Bir çocuk annesi F.Ç. evde nargile içen eşine boşanma davası açtı.

İstanbul'da bir çift nargile nedeniyle boşanma aşamasına geldi. 5 yıl önce S.Ç. ile evlenen 1 çocuk annesi öğretmen F.Ç. evde nargile içen eşinden boşanmak istedi. 100 bin TL'lik tazminat davası açan F.Ç. 'evin her yeri nargile koktu' diye şikayette bulundu.

Edinilen bilgilere göre öğretmen olan F.Ç. nargile içtiği ve yemek seçtiği için 5 yıllık eşi S.Ç.'den boşanmak istedi. Eşinin yemek seçtiğini öne süren F.Ç. şikayet dilekçesinde hakarete uğradığını ve aşağılandığını öne sürdü.

İstanbul'da 5 yıllık eşi S.Ç,'ye boşanma davası açan F.Ç. eşinin sürekli yemek seçtiği ve evde nargile içtiği gerekçesiyle 100 bin lira da tazminat istedi. F.Ç. çocuklarının da velayetini mahkemeden talep etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyen S.Ç., kendisine ayrı yemek yapılmasını istemesi üzerine çift arasında yaşanan tartışmalar giderek arttı. Dilekçesinde, aşağılandığını ve hakaretlere uğradığını belirten F.Ç., evlilikleri boyunca eşiyle yemek konusu yüzünden sorunların bitmediğini söyledi.

NARGİLE YÜZÜNDEN BOŞANMA DAVASI AÇTI

Dilekçede, eşinin yemek seçme dışında nargile içme alışkanlığı da bulunduğunu belirten F.Ç., bu yüzden evin her yerinin duman koktuğunu anlattı. Sürekli hakaretlere uğradığını belirten F.Ç., 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi olmak üzere 100 bin liralık tazminat ve çocuklarının velayetini talep etti. 

S.Ç. ise, eşinin boşanmak için bahanelere sığındığını belirterek, sadece sevmediği birkaç yemek olduğunu anlattı. Nargileyi ise ara sıra balkonda içtiğini hatta eşinin de zaman zaman kendisine eşlik ettiğini kaydeden S.Ç., eşinin son zamanlarda çok alıngan davrandığını ve tartışmaların bu yüzden yaşandığını belirtti.


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