Evde Kefir Nasıl Yapılır?

Kefir Tanelerini Hazırlama: Eğer daha önce kefir yapmadıysanız veya kefir taneleri elde etmediyseniz, bu taneleri birinden temin etmeniz gerekebilir. Kefir tanelerini, sütünüzü fermantasyon sürecine başlatmak için kullanacaksınız.

Süt ve Kavanoz Hazırlama: Cam bir kavanoz veya kap kullanın. Kefiri yapacağınız sütü kavanoza koyun. Kullanacağınız süt miktarı ve taneler için genellikle bir oran belirtilir. Önerilen oranı takip etmek önemlidir.

Kefir Tanelerini ve Sütü Karıştırma: Kefir tanelerini sütün içine ekleyin ve hafifçe karıştırın. Kavanozu veya kabı karışımın oda sıcaklığında bir yerde, direkt güneş ışığı almayacak şekilde, havadar bir yerde bırakın.

Fermantasyon Süreci: Kefir taneleri ve süt karışımı, fermantasyon süreci için birkaç gün boyunca bırakılır. Bu süre boyunca kefir taneleri sütü mayalar ve fermente eder. Süre, sıcaklık ve kefir tanelerinin gücüne bağlı olarak değişebilir. Genellikle 1 ila 2 gün arasında olabilir.

Süzme Aşaması: Kefirinizi süzmek için bir süzgeç veya tülbent kullanabilirsiniz. Kavanozdaki karışımı süzün, taneleri ayırın ve sıvı kefiri başka bir kaba alın.

Kefiri Saklama: Süzdüğünüz kefiri bir kavanozda veya kapta saklayabilirsiniz. Kefiri buzdolabında saklamak, fermente süreci yavaşlatır ve daha uzun süre taze kalmasını sağlar.