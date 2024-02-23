Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Evcil Hayvanlar için Evde Güvenlik, Zararlı Maddelerden Uzak Durulmalı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: HG Editör

Evcil Hayvanlar için Evde Güvenlik, Zararlı Maddelerden Uzak Durulmalı

Evde Tehlikelerden Koruma

Evcil hayvanlar, birçok insan için aile üyeleri gibi önemli bir yer tutar. Ancak, evde yaşayan evcil dostlarımızın güvenliği ve sağlığı için dikkatli olunması gereken bazı maddeler bulunmaktadır. Evde, evcil hayvanlar için potansiyel tehlike oluşturan birçok madde ve eşya bulunabilir. Bu maddelerin evcil hayvanlarınızın erişiminden uzak tutulması, onların sağlığı ve güvenliği için önemlidir. İşte evcil hayvanlar için evde uzak durulması gereken bazı maddeler:

Zehirli Bitkiler ve Bahçe Ürünleri:
Evcil hayvanlar için en yaygın tehlikelerden biri, evde yetiştirilen zehirli bitkilerdir. Bazı bitkiler, kediler ve köpekler için ciddi zehirlenme riski oluşturabilir. Bu nedenle, evcil hayvanlarınızın erişebileceği yerlerde zehirli bitkiler bulundurulmamalıdır. Ayrıca, bahçede kullanılan kimyasal gübreler ve böcek ilaçları da evcil hayvanlar için zararlı olabilir.

Küçük Parçalar ve Oyuncaklar:
Evcil hayvanlar, küçük parçaları ve oyuncakları yutma eğilimindedirler. Bu nedenle, evde bulunan küçük parçalı oyuncaklar, düğmeler, boncuklar ve hatta piller gibi maddeler evcil hayvanlarınızın erişiminden uzak tutulmalıdır. Bu maddelerin yutulması, ciddi sindirim sorunlarına ve boğulma riskine neden olabilir.

İlaçlar ve Temizlik Maddeleri:
İlaçlar ve temizlik maddeleri, evcil hayvanlar için ciddi zehirlenme riski oluşturabilir. Evde bulunan ilaçlar, vitaminler, ağrı kesiciler ve hatta bitkisel takviyeler, evcil hayvanlarınızın erişiminden uzak tutulmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Ayrıca, temizlik maddeleri de evcil hayvanlarınızın cildine veya solunum sistemine zarar verebileceğinden güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

Kesici ve Delici Maddeler:
Evde bulunan kesici ve delici maddeler, evcil hayvanlar için ciddi yaralanma riski oluşturabilir. Bıçaklar, makaslar, iğneler, çivi ve vidalar gibi maddeler, evcil hayvanlarınızın erişiminden uzak tutulmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Bu maddelerin kazara yutulması veya cilt yaralanmalarına neden olması önlenmelidir.

Elektrikli Aletler ve Kordonlar:
Elektrikli aletler ve kordonlar, evcil hayvanlar için elektrik çarpması ve boğulma riski oluşturabilir. Prizlerde açık bırakılan fişler, elektrikli aletlerin kordonları ve uzatma kabloları, evcil hayvanlarınızın erişiminden uzak tutulmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Ayrıca, evcil hayvanlarınızın kabloları kemirmesini engellemek için koruyucu kaplamalar kullanılabilir.

Sonuç olarak, evcil hayvanlarınızın evde güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için dikkatli olunması gereken bazı maddeler bulunmaktadır. Zehirli bitkiler, küçük parçalar, ilaçlar, temizlik maddeleri, kesici ve delici maddeler, elektrikli aletler ve kordonlar gibi potansiyel tehlikelerden uzak durulması, evcil hayvanlarınızın sağlığı ve güvenliği için önemlidir.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Göz Makyajı Temizliği, Göz Sağlığı ve Hijyen İçin Önemli İpuçları
Limonlu Su Tüketiminin Vücuda Etkileri Nelerdir ?
Tüp Bebek Tedavisinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Nelerdir ?
Zeytinyağının Sağlığa Olan Faydaları Nelerdir ?
Kronik Yorgunluk Sendromu, Gündelik Yaşamı Etkileyen Bir Sağlık Sorunu
Regl Döneminde Meditasyon, Beden ve Zihin İçin Bir Rahatlama Yolu
Evcil Hayvanlar için Evde Güvenlik, Zararlı Maddelerden Uzak Durulmalı
Kafeinin Cilt Sağlığı Üzerindeki Etkileri Nelerdir ?
Ticaret Hukuku ve Ticari İşlemlerde Hukuki Düzenlemeler
-
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 5. Genel Kurulu Konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 5. Genel Kurulu Konuşması
Hobiler ve Yaratıcı Aktivitelerin Önemi Nedir ?
Hobiler ve Yaratıcı Aktivitelerin Önemi Nedir ?
Dünya Mutfakları, Kültürel Çeşitliliğin Lezzetli Yansımaları
Dünya Mutfakları, Kültürel Çeşitliliğin Lezzetli Yansımaları
Küresel İklim Değişikliği, Deniz Seviyelerindeki Yükselme
Küresel İklim Değişikliği, Deniz Seviyelerindeki Yükselme
Savunma Sektöründe Neler Oluyor?
Savunma Sektöründe Neler Oluyor?
Adana Büyükşehir Belediye Binasi Silahli Saldırıya Uğradı
Adana Büyükşehir Belediye Binasi Silahli Saldırıya Uğradı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Göz Makyajı Temizliği, Göz Sağlığı ve Hijyen İçin Önemli İpuçları
Göz Makyajı Temizliği, Göz Sağlığı ve Hijyen İçin Önemli İpuçları
Tüp Bebek Tedavisinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Nelerdir ?
Tüp Bebek Tedavisinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Nelerdir ?
Regl Döneminde Meditasyon, Beden ve Zihin İçin Bir Rahatlama Yolu
Regl Döneminde Meditasyon, Beden ve Zihin İçin Bir Rahatlama Yolu
Kadın Girişimciliği, Fırsatlar ve Zorluklar
Kadın Girişimciliği, Fırsatlar ve Zorluklar
Sağlıklı ve Taze Patatesler İçin Saklama İpuçları
Sağlıklı ve Taze Patatesler İçin Saklama İpuçları
Son Haberler
Göz Makyajı Temizliği, Göz Sağlığı ve Hijyen İçin Önemli İpuçları
Göz Makyajı Temizliği, Göz Sağlığı ve Hijyen İçin Önemli İpuçları
Limonlu Su Tüketiminin Vücuda Etkileri Nelerdir ?
Limonlu Su Tüketiminin Vücuda Etkileri Nelerdir ?
Tüp Bebek Tedavisinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Nelerdir ?
Tüp Bebek Tedavisinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Nelerdir ?
Zeytinyağının Sağlığa Olan Faydaları Nelerdir ?
Zeytinyağının Sağlığa Olan Faydaları Nelerdir ?
Kronik Yorgunluk Sendromu, Gündelik Yaşamı Etkileyen Bir Sağlık Sorunu
Kronik Yorgunluk Sendromu, Gündelik Yaşamı Etkileyen Bir Sağlık Sorunu
Regl Döneminde Meditasyon, Beden ve Zihin İçin Bir Rahatlama Yolu
Regl Döneminde Meditasyon, Beden ve Zihin İçin Bir Rahatlama Yolu
Evcil Hayvanlar için Evde Güvenlik, Zararlı Maddelerden Uzak Durulmalı
Evcil Hayvanlar için Evde Güvenlik, Zararlı Maddelerden Uzak Durulmalı
Kafeinin Cilt Sağlığı Üzerindeki Etkileri Nelerdir ?
Kafeinin Cilt Sağlığı Üzerindeki Etkileri Nelerdir ?
Ticaret Hukuku ve Ticari İşlemlerde Hukuki Düzenlemeler
Ticaret Hukuku ve Ticari İşlemlerde Hukuki Düzenlemeler
Okuma ve Yazma Öğretimi, Beceri Gelişiminde Etkili Yöntemler
Okuma ve Yazma Öğretimi, Beceri Gelişiminde Etkili Yöntemler
Epilasyon, Sağlık ve Güzellikte Etkili Bir Çözüm
Epilasyon, Sağlık ve Güzellikte Etkili Bir Çözüm
Facebook'un Kökeni ve Gelişimi, Sosyal Medyanın Evrimi
Facebook'un Kökeni ve Gelişimi, Sosyal Medyanın Evrimi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji