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Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavgada kan döküldü
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Ev sahibiyle kiracı arasındaki kavgada kan döküldü

Balıkesir'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada kan döküldü. Çıkan kavgada ev sahibi Murat Ünvi ile kiracı Arif Kafa hayatını kaybetti.

Balıkesir Savaştepe'de ev sahibi ile kiracı kardeşler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Evin boşaltılması konusunda anlaşamayan tarafların kavgasında bıçak çekildi. Kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Ev sahibi Murat Ünvi ile kardeşi Ramazan Ünvi, kiracı Arif Kafa ile evin boşaltılması konusunda anlaşmazlık yaşadı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüşürken bıçaklar çekildi. Birbirlerini ağır yaralayan her iki taraftan bir kişi hayatını kaybederken, ev sahibinin kardeşi de yaralandı.

Olay, Savaştepe ilçesi İstiklal Mahallesi Şengül Sokak'ta dün akşam meydana geldi. Ev sahibi kardeşler Murat Üvni ve Ramazan Üvni ile kiracıları Arif Kafa arasında evin boşaltılması konusunda tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, ev sahibi kardeşler ile kiracıları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Üvni ve Arif Kafa hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Ramazan Üvni ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Üvni'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası suç aleti bıçaklar bulunamazken, polis, kavgaya karıştığı tespit edilen Sercan Kafa, Serdar Kafa ve Cennet Kafa'yı gözaltına aldı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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