Euro 2020'de muhtemel rakiplerimiz

Türkiye A milli takımımız Euro 2020'de beklenen muhtemel rakipler belli oldu.

EURO 2020 H Grubu bugün oynanan maçlarla son şeklini aldı. A Milli Takım deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı. Fransa ise deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yendi ve grubu lider olarak tamamladı. Grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takımımız, EURO 2020 kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Millileri oldukça zorlu rakipler bekliyor.

İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna, Portekiz

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

EURO 2020 kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18:00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

NEDEN 3. TORBADAYIZ?

Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup ikincisi bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.