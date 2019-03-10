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Etiyopya'da korkunç uçak kazası
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Dünya - - Editör: Tuğçe GÜREL

Etiyopya'da korkunç uçak kazası

Etiyopya Hava Yolları ait yolcu uçağı, içindeki 149 yolcu ve 8 mürettebat ile başkent Addis Ababa'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü.

Etiyopya Hava Yolları ait yolcu uçağı, içindeki 149 yolcu ve 8 mürettebat ile başkent Addis Ababa'dan kalktıktan kısa bir süre yere çakıldı. Kazadan kurtulan olmadığı ifade edildi.

Etiyopya Hava Yolları'na ait 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan ve Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine doğru yol alan ET 302 uçuş kodlu Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonrasında Addis Ababa'nın 62 km güneydoğusunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü.

Kurtulan Olmadı

Etiyopya devlet televizyonu düşen uçakta sağ kalan olmadığını belirtirken yolcu uçağının yerel saatle 08:44'te düştüğünü de duyurmuş oldu. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, uçak kazasında hayatını kaybeden ailelere taziyelerini iletti.


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