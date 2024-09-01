Ekranların klasikleşen fenomen programı Esra Erol'da hayranlarına kavuşuyor. Esra Erol'un sunduğu program 2 Eylül pazartesi günü ekranlara dönüyor.

Yayınlandığı her döneme damga vuran güzel sunucu Esra Erol'un sunacağı Esra Erol'da programı için sayılı gün bitti. Yarın(2 Eylül) pazartesi günü Esra Erol'da 16.00'da ATV ekranlarında olacak.

Rtük ile uğraşsa da yayın politikasından taviz vermeyen Esra Erol, yeni hikayelerle ekranlarda olacak.

Esra Erol gibi Müge Anlı ile Tatlı Sert programıda 2 Eylül tarihinde başlıyor. Böylece ATV resmen kış yayın politikasına geçmiş oluyor. Yokluklarında Didem Arslan'la Asla Vazgeçme programı reytinglerde 2. sıralara yükselmişti.