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Esra-Ceyda Ersoy kardeşlere narkotik operasyonu
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Esra-Ceyda Ersoy kardeşlere narkotik operasyonu

Magazin dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşler, düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alındı.

Cicişler narkotik operasyonunda gözaltına alındı. Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Cicişler, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi.

Esra Ersoy'a "uyuşturucuya özendirmek", Ceyda Ersoy'a ise "Uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

ESRA

CİCİŞ ESRA ERSOY KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 tarihinde Mersin‘de üç katlı bir villada doğmuştur. Kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin'de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu . Mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı. 

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner‘in yaptığı “Güzel ve Dahi” adlı yarışma programına katıldı. Programda yaptığı çılgınlıklar, erkeklere çektirdikleri dikkat çekince, dizi projeleri, TV programı sunuculukları, reklam oyunculukları arka arkaya geldi. 
Twitter‘da ve YouTube‘da birbirinden seksi klipler ve fotoğraflar yayımladılar. Çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı onları. 

Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar. 

2009 yılında Cine5‘te yaptıkları bir programı açarken “Günaydın cicişler” deyiverdiler. Sonra Okan Bayülgen programında onlara takılırken hep “ciciş” dedi ve “ciciş” olarak kaldılar. 
2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan “Trophy Türk” adlı yarışma programında yer almıştır. Bu programda da kardeşi Ceyda Ersoy ile yer almıştır. 

2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar. 

ceyda

CİCİŞ CEYDA ERSOY KİMDİR?

Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988 tarihinde, kendisinden 4 yaş büyük ablası Esra Ersoy gibi Mersin‘de üç katlı bir villada doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin'de özel okullarda okuduktan sonra Ankara, Bilkent Üniversitesi‘nde okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi, Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümüne devam etti. 

Ablası Esra Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar. 
Twitter‘da ve YouTube‘da birbirinden seksi klipler ve fotoğraflar yayımladılar. Çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı onları. 

Mart 2010 yılında “Top Model Of Turkey” yarışmasında Miss Fotomodel of Turkey seçildi. Kasım 2012 da Çin'de yapılan Miss Fotomodel of the world'da ülkemizi Miss Fotomodel olarak temsil etti. 

2009 yılında Cine5‘te yaptıkları bir programı açarken “Günaydın cicişler” deyiverdi. Sonra Okan Bayülgen programında onlara takılırken hep “ciciş” dedi ve “ciciş” olarak kaldılar. 

2014 yılında “Şipşak Anadolu” sinema filminde Cengiz Küçükayvaz, Erdal Tosun ile beraber oynadılar. 

 

 

 


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