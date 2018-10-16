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Esnaftan ilginç protesto: Suriyeliler giremez
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Esnaftan ilginç protesto: Suriyeliler giremez

Denizli'de bir esnafın dükkan camına astığı mülteci karşıtı afiş tartışma yarattı. Suriye, İran ve Afgan mültecileri dükkanında istemeyen esnaf, 'İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer” yazılı afiş astı.

Denizli'den gelen bir görüntü 'kentte ırkçılık mı yayılıyor?' tartışmalarına neden oldu. Denizli'de bir esnaf mültecilere olan tepkisini dükkanına astığı afişle gösterdi. Dükkan camına, "İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer” yazılı afiş asan vatandaş sosyal medyada tartışma yarattı.

Denizli Merkezefendi ilçesi Çınar mevkiine yakın bir tostçu dükkânının camına astığı ırkçı içerikli afişler tepki çekti. Tostçu dükkânı sahibi dükkân camına astığı afişlerde mültecileri işaret ederek “Müşteri olarak bu işyerine giremez, girerse dayak yer” tehdidinde bulundu.

Denizli'den bir mültecinin fotoğrafını çekip Evrensel'e gönderdiği afişlerde “İran, Suriye, Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse dayak yer” yazıları bulunuyor.

Fotoğrafları çeken mülteci ise fotoğraflara ilişkin “Irkçılık Denizli'de yaygınlaşıyor, bu tür ırkçı eylemlilikler artış gösteriyor. Sarayköy, Karşıyaka, Kale ardından şehrin merkezinde bu. Başka yerde de denk geldim. Bu insanlık değil!” yorumunda bulundu. 

 


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