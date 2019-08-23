Eskişehirspor'a haciz

FIFA tarafından önce transfer yasağı ve puan silme cezası alan ve bu yüzden lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a bu sefer de haciz geldi.

Eski bir çalışanın takımdan alacağı olması sebebiyle icra memurları kulüpteki spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlara haciz işlemi uygulattı. Kulüp Asbaşkanı Mustafa Topkaya tarafından yapılan açıklamada, "Bu haczin yapılmış olması normal şartlarda Eskişehir halkının tamamını ilgilendiren bir camiada yapılmış olması tabi üzücü. Kulübün mali durumu ortada" dedi.