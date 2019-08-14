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Eskişehir'de yangın kontrol altında!
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Eskişehir'de yangın kontrol altında!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun uğraşları ve iş makinelerinin yardımıyla yangın bölgesi çevrelendi. Olay yerine yakın kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katılıyor.

Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği yangında alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerden gelenlerde söndürme çalışmalarına aralıksız olarak katılıyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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