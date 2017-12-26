Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu

FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında eski Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Boral'ın FETÖ toplantılarına katılan futbolcuların isimlerini güvenlik güçleriyle paylaştığı ve itirafçı olduğu öğrenildi.

Bekir İrtegün ile başlayan FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda Zafer Biryol'un ardından Uğur Boral da gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan mer Çatkıç ve Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise serbest bırakılmıştı.

17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiği öğrenilen Uğur Boral'ın yine FETÖ talimatıyla Bank Asya'ya 950 bin TL para yatırdığı ifade edildi.

Boral emniyetteki ifadesinde 2003 yılında FETÖ ile tanıştığını ve bu dönemde düzenlenen toplantılara katıldığını itiraf ettiği öğrenildi. O dönem Gençlerbirliği forması giyen Boral, kendisiyle birlikte toplantılara katılan futbolcuların isimlerini emniyette söylediği öğrenildi.

FUTBOL İMAMINA BAĞLI 3 İMAM TESPİT EDİLDİ

Bu arada FETÖ'nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel'e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. Habertürk'ün, "3 Temmuz imamı" başlığıyla sayfasına taşıdığı ve 3 Temmuz 2011 şike sürecinde etkin rol oynadığı belirtilen Ali Şenel'e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.