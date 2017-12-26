Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen eski futbolcu Uğur Boral'ın FETÖ bağlantısı nedeniyle gözaltına alındığı ve emniyetteki ifadesinde FETÖ bağlantılı isimleri verdiği öğrenildi.

FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında eski Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan Boral'ın FETÖ toplantılarına katılan futbolcuların isimlerini güvenlik güçleriyle paylaştığı ve itirafçı olduğu öğrenildi.

Bekir İrtegün ile başlayan FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda Zafer Biryol'un ardından Uğur Boral da gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan mer Çatkıç ve Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise serbest bırakılmıştı.

17-25 Aralık sürecinde FETÖ'nün talimatıyla hareket ettiği öğrenilen Uğur Boral'ın yine FETÖ talimatıyla Bank Asya'ya 950 bin TL para yatırdığı ifade edildi.

Boral emniyetteki ifadesinde 2003 yılında FETÖ ile tanıştığını ve bu dönemde düzenlenen toplantılara katıldığını itiraf ettiği öğrenildi. O dönem Gençlerbirliği forması giyen Boral, kendisiyle birlikte toplantılara katılan futbolcuların isimlerini emniyette söylediği öğrenildi.

FUTBOL İMAMINA BAĞLI 3 İMAM TESPİT EDİLDİ

Bu arada FETÖ'nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel'e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. Habertürk'ün, "3 Temmuz imamı" başlığıyla sayfasına taşıdığı ve 3 Temmuz 2011 şike sürecinde etkin rol oynadığı belirtilen Ali Şenel'e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu
Galatasaray'da nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Tuzla'daki kimyasal atık olayında 4 kamyon yakalandı
Teknoloji işitme problemlerini ve konuşma bozukluklarını ortadan kaldırıyor
Kansere karşı çözüm bu besinlerden geçiyor
“Tek amacım Cumhurbaşkanımıza sarılmaktı”
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Kese ve Lif kullanmak egzamayı tetikliyor
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
-
Çok Okunanlar
Kefir ve mantar hastalıklara karşı koruyor
Kefir ve mantar hastalıklara karşı koruyor
Lahanayı tüketirken aman dikkat
Lahanayı tüketirken aman dikkat
Ortaokulda taciz skandalı, 6 çocuğu taciz etti
Ortaokulda taciz skandalı, 6 çocuğu taciz etti
Yavuz Yılmaz’ın intihar sebebi belli oldu
Yavuz Yılmaz’ın intihar sebebi belli oldu
Yeterli sıvı tüketmediğinizi nasıl anlarsınız?
Yeterli sıvı tüketmediğinizi nasıl anlarsınız?
Kronik yorgunluk ve bitkinliğin altında D vitamini eksikliği yatıyor
Kronik yorgunluk ve bitkinliğin altında D vitamini eksikliği yatıyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Meme kanseri riski altında mısınız?
Meme kanseri riski altında mısınız?
Son Haberler
Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu
Eski futbolcu Uğur Boral, FETÖ itirafçısı oldu
Galatasaray'da nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Galatasaray'da nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Tuzla'daki kimyasal atık olayında 4 kamyon yakalandı
Tuzla'daki kimyasal atık olayında 4 kamyon yakalandı
Teknoloji işitme problemlerini ve konuşma bozukluklarını ortadan kaldırıyor
Teknoloji işitme problemlerini ve konuşma bozukluklarını ortadan kaldırıyor
Kansere karşı çözüm bu besinlerden geçiyor
Kansere karşı çözüm bu besinlerden geçiyor
“Tek amacım Cumhurbaşkanımıza sarılmaktı”
“Tek amacım Cumhurbaşkanımıza sarılmaktı”
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Kese ve Lif kullanmak egzamayı tetikliyor
Kese ve Lif kullanmak egzamayı tetikliyor
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Arda'nın sosyal medya paylaşımları taraftarı heyecanlandırdı
Arda'nın sosyal medya paylaşımları taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'de sabırlar tükendi, 3 isimle yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de sabırlar tükendi, 3 isimle yollar ayrılıyor
Darbe günü sokağa çıkan siviller yargılanmayacak
Darbe günü sokağa çıkan siviller yargılanmayacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık