Eski Cumhurbaşkanı tutuklandı

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Busherhr'de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutulandığı iddia edildi.

ESKİ CUMHURBAŞKANINA EV HAPSİ İDDİASI

El-Kuds El Arabi gazetesinin Tahran'daki “güvenilir kaynaklara “ dayandırdığ habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad'ın Dini Lider Ali Hamaney'inde onayıyla ev hapsine almak istiyor.

İRAN YANLIŞ YÖNETİMİN CEREMESİNİ ÇEKİYOR

2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran'ın “yanlış yönetimin” ceremesini çektiğıni, mevcut Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.

İRAN'DA İNGİLİZCE YASAKLANDI

Öte yandan dün Yüksek Eğitim Konseyi'nin başındaki isim olan Mehdi Navid-Adham'ın,” Devlet ve özel ilkokullarda İngilizce öğretmek kanunlara aykırıdır” açıklamasının ardından bugün İran'da bsir açıklama yapıldı.

BATI'NIN KÜLTÜREL İSTİLASINA YOL AÇIYOR

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir yetkili, İran'da ilkokullarda İngilizce eğitiminin yasaklandığını söyledi. Daha önce İran'ın ruhani lideri Hamaney, İngilizce eğitiminin Batı'nın “kültürel istilasına” sebep olduğunu söylemişti.