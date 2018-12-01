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Eski ABD Başkanı Bush hayatını kaybetti
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Eski ABD Başkanı Bush hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin 41'inci başkanı George Herbert Walker Bush hayatını kaybetti. 'Baba Bush' 1989-1991 yılları arasında başkanlık yapmıştı.

Amerikan başkanlık tarihinin önemli isimlerinden 'Baba Bush' lakaplı George Herbert Walker Bush, hayatını kaybetti. 1989-1997 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Bush, Körfez Savaşı'nda Irak'a karşı savaşmıştı. 94 yaşında hayatını kaybeden G.H. Bush'un ölüm haberini sözcüsü Jim McGrath Twitter'dan duyurdu.

George H.W. Bush'un eşi Barbara Bush geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmişti. Eşini kaybeden Bush, enfeksiyon nedeniyle Houston'da hastaneye kaldırılmıştı.

GEORGE W. BUSH MESAJ YAYIMLADI

Hayatını kaybeden George H.W. Bush'un oğlu George W. Bush ise yaptığı açıklamada "Jeb, Neil, Marvin, Doro ve ben olağanüstü 94 yıl sonra babamın öldüğünü ilan etmekten üzüntü duyuyoruz. George H. W. Bush, yüksek karakterli, bir kızının ve bir oğlun isteyebileceği en iyi babalardan biriydi." dedi.

Amerika Birleşik Devletlerinin 41'inci Başkanı olan George H.W. Bush, 1989 - 1993 yılları arasında görev yaptı. George H.W. Bush'un ardından başkanlığa Bill Clinton seçildi ve 20 Ocak 2001'de bu kez Bush'un oğlu George W. Bush ABD'nin 43'üncü başkanı oldu. 

 

 


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