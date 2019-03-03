Eşini çocuğunun gözleri önüne bıçakladı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir zanlı tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde bıçak darbeleri ile yaraladı. Olaya tanık olan ve ismi henüz öğrenilemeyen ailenin küçük oğlu, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Süleyman D. adlı şahıs eşi Nurgül D. ile önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Süleyman D. eline aldığı bıçakla eşi Nurgül D.'yi 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak evden kaçtı.

Koruma Altında

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, kanlar içinde yerde yatan Nurgül D.'yi hastaneye kaldırırken kaçan zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı. Bu arada olaya tanık olan ve ismi öğrenilemeyen ailenin küçük oğlu da polis ekipleri tarafından koruma altına alınırken annenin tedavisine ise devam edildiğini öğrenildi.