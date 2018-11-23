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Esenyurt Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi Ali Murat Alatepe kimdir?
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Esenyurt Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi Ali Murat Alatepe kimdir?

Esenyurt Belediye Başkanı'na Cuma namazı çıkışı kimliği henüz belirlenemeyen kişiler silahlı saldırıda bulunmak istedi. Esnaf olduğu öğrenilen sadırganın üzerinen şarjör çıktı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye tartıştığı bir esnaf silahlı saldırıda bulunmak istedi. Cuma namazı çıkışı yanına gelen seyyar satıcıyla tartışan Başkan Alatepe, silahlı saldırıdan son anda kurtuldu. Esnafla Belediye Başkanı arasında çıkan gerginlik üzerine gözaltına alınan şahsın üzerinden şarjör çıktığı öğrenildi.

Polis, silah olabileceği ihtimali nedeniyle çevrede inceleme yapıyor.

ALİ MURAT ALATEPE KİMDİR?

Ali Murat Alatepe, 1966 Erzurum merkez doğumlu. Eğitimini Erzurum ve Ankara da çeşitli okul, kişisel gelişim ve dil kursları ile birlikte sürdürdü. Toplum ve Halkla ilişkilere yönelik kişisel eğitimlere devam etmekte. Siyaset Akademisi 3. dönem mezunu.

Alatepe, evli ve 3 çocuğu var. Kızılay Kurucu Bşk. Yrd., Kaymakamlık Mütevelli Heyet Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Denetleme Kur. Bşk., Kent Konseyi Yürütme Kr. Üyeliği ve Genclik meclisi Başkanlığı, Erzurum dernekler birliği siyasi Koordinatörlüğü ve Kıraç spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ak Parti'de belde başkan yardımcılığı , Halkla İlişkiler ve Seçim İşleri Birim Başkanlığı, 2007 Genel Seçimleri ve referandumların da S.K.M. Başkanlığı görevlerini, ayrıca Esenyurt-Kıraç birleşmesi sonucunda 2009 yerel, 2010 -2012 referandumları ve 2011 genel 2014 yerel seçimlerinde SKM başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2009 Yerel secimlerinde Esenyurt Belediye meclis Üyesi seçildi, 2011-2014 arası Belediye encümeni ayrıca 5 yıl plan Bütçe ve Spor Komisyonu üyeliği yaptı. 2012 yılından beri Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun Siteler ve Toplu konutlardan sorumlu Danışmanlığını yapmakla birlikte, 2014 yerel secimlerinde Tekrar Esenyurt - İBB meclis Üyesi seçildi.


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