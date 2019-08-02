Esat Yontunç baba oldu

Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı olan Esat Yontunç ve Hande Gülşen'in ilk bebeklerine kavuştukları belirtildi.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlikte çalıştığı ve yakın dostu olan Esat Yontunç'un baba olduğunu ifade etti. Ilıcalı, çiftin 'Esathan' ismini koyduğu bebeklerinin fotoğrafını da paylaştı.

Yaşadığı mutlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ilıcalı, çiftin en mutlu gününde paylaştığı notunda, "Gözümüz aydın, Esathan sağlıkla dünyaya geldi. Hande'ye annelik, sana babalık çok yakışacak. Babalar kulübüne hoş geldin. Takıldığın zaman danışabilirsin buradayım" sözlerini kullandı.