Erzincanlı Yıldırım, İstanbul'da denge arıyor

AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım'ın ilçe belediye başkan adayları konusunda çekinceler koyduğu ve coğunluğu karadenizli olan belediye başkan adayları konusunda itirazı olduğu öğrenildi.

ADAYLARINI KENDİ BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak takdim edilen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın bir süreden beri adaylık konusunda çekimserliği olduğu ve ilçe belediye başkan adaylıkları konusunda rahatsızlığı olduğu bildirildi. Erzincanlı olan Binali Yıldırım'ın istanbul'un demografik yapısını göz önüne alınarak adaylıkların yeniden gözden geçirilmesini istediği, ancak damat Berat Albayrak'ın hazırladığı öne sürülen aday listelerini görüp ona göre karar vermek istediği kulislere yansıdı.

GÜNDEMİNDE 19 İLÇE VAR

Birlikte çalışacağı isimleri bizzat kendisi belirlemek isteyen Yıldırım'ın önündeki en büyük sıkıntı, çoğunluğu karadenizli isimlerin oluşturduğu 19 belediye'nin başkan adayları. İlçelerin demografgik yapısınıda değerlendirilerek başkan adayı seçiminin yapılması üzerinde ısrar eden Yıldırım bu konuda Cumhurbaşkanından destek bekliyor.

EZİCİ ÇOĞUNLUK KARADENİZLİ

AKP istanbul teşkilatının üst düzey yöneticilerinin büyük bir bölümünün karadenizli olması Erzincanlı Binali Yıldırım'ın önünde büyük bir engel olarak görülüyor. Özellikle ismi net olarak anılmayan 19 belediye başkan adayları konusunda itirazları olduğu öğrenilen Yıldırım'ın bu konunun daha çabuk çözülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek beklediği öğrenildi. AKP yöneticilerinin Yıldırım'ın kararları konusunda nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.

KONJÜKTÜR DEĞİŞECEK Mİ?

Binali Yıldırım isim olarak ortaya çıkmasından evvel kulislere yansıyan isimlerin tamamına yakınının karadeniz kökenli adaylardan oluşması, yeni dönemde adaylık konusunun nasıl şekilleneceği sorularını akıllara getirdi. Yıldırım'ın bu konuda bağımsız hareket etme isteği'nin önünde bazı engeller olduğu bu engellerin başında damat Albayrak'ın da konuya müdahale etmek istediği iddiası gösteriliyor.