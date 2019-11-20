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Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yaşanan deprem vatandaşları korkuttu.

Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde yaşanan deprem vatandaşları korkuttu.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise Erzincan'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 3.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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