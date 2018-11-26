Erwin Koeman: Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum

Süper Lig'de 13'üncü hafta itibariyle 13 puanla 15'inci sırada yer alan Fenerbahçe'de son haftalarda alınan başarılı sonuçlar, Trabzonspor mağlubiyetiyle sonlandı. Trabzonspor'a 2-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Koeman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Takımdaki geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Koeman, "Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum." dedi.

Trabzonspor maçını değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, ev sahibi ekibe baskı kuramadıklarını belirterek, ''Maçın ilk yarısında oyuncularımızla da konuştuk, top sahamıza geldiğinde onlara baskı yapacaktık ama yaptığımız şey bu değildi. Ayrıca topun daha çok bizde kalması gerekiyordu ama 2-3 saniye içinde topu kaybettik'' ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR SAHADA DAHA DİNÇTİ"

Ev sahini ekibin baskılı futbol oynayarak kendilerini zorladığını belirten Koeman, ilk yarıda skorun 3-0 olabileceğini söyledi. Koeman, "Kulübeye bakarsak sakatlıktan dönen ve genç oyuncularımız vardı ancak şunu itiraf etmem gerekiyor. Trabzonspor sahada daha dinçti. 3-0'ı bulabilirlerdi ama bulamadılar. Buna rağmen ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda 3-0 olabilirdi. Biz maksimum 2-2 yapabilirdik'' şeklinde konuştu.

Geleceğiyle ilgili konuşan Koeman, ''Başkanla ve Damien Comolli ile milli arada bir toplantı yaptık. Ne kadar kalacağımı bilmiyorum ama benim üstümdeki insanlar, durumumu onlar biliyordur, onlardan duyacağım'' dedi.