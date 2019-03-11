Ersun Yanal yanılttı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal beklentilerin oldukça uzağında kalarak herkesi hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının başında çıktığı 10 karşılaşmada da hayal kırklığından öteye gidemedi.

Çare Olamadı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği teknik direktör Ersun Yanal sarı lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Devre arasında 5 yeni takviye ile kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler yine de küme düşme hattından kurtulamadı.

Yanal, takımda yaşanan sorunlara çare olamayarak hayal kırıklığı yaşanmasına neden oldu. Fenerbahçe'nin kadrosunda 31 oyuncu bulunurken, tecrübeli teknik adam, bu futbolculardan verim almak ve hazır hale getirmek konusunda da sınıfta kaldı.